Американский боксер Флойд Мэйвезер поделился ожиданиями от своего дебютного боя в ММА против японца Тенсина Нацукавы.

По словам Мейвезера, все это будет носить статус развлечения, поэтому он не переживает.

Ему все равно, проиграю боксер досрочно или выиграет, даже если это случится.

«Это просто развлекательный бой, это всё, что нам нужно будет увидеть», — заявил Флойд, слова которого приводит Boxing Scene.

Напомним, бой Флойда Мэйвезера и Тенсина Нацукавы состоится 31 декабря 2018 года и станет дебютом американца в ММА.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру боксера Мейвезер не проиграл ни одного боя: он одержал 50 побед в 50 поединках. Японец Нацукава в ММА провел 4 боя и не проиграл ни одного.