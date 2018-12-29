В матче 20-го тура английского премьер-лиги «Ливерпуль» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик на 14-й, 16-й и 65-й минуте оформил Роберто Фирмино, последний его мяч был забит с пенальти. Также по голу забили Садио Мане на 32-й минуте и Мохаммед Салах на второй добавленной к первому тайму минуте с пенальти.

У «Арсенала» единственный мяч забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс на 11-й минуте.

После 20 матчей команда Юргена Клоппа идет на первом месте в таблице английской премьер-лиги с 54 очками, опережая следующий вторым «Тоттенхэм» на девять очков. «Арсенал» идет на пятой строчке с 38 баллами.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 3 января против «Манчестер Сити», «Арсенал» двумя днями ранее встретится с «Фулхэмом».