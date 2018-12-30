Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов помог своей команде оформить победу в матче против «Детройта» (5:1). Радулов сделал дубль, что позволило ему стать первой звездой матча.

Для россиянина эти шайбы стали 12-ми и 13-ми в текущем сезоне. Всего на льду Радулов провел 20 минут 23 секунды, отыграв из них 2:35 в большинстве. Хоккеист закончил матч с показателем полезности «плюс один». За матч он произвел 5 бросков в створ ворот и допустил одну потерю шайбы.

В текущем сезоне россиянин, пропускавший несколько матчей из-за травмы, в 29 матчах набрал 31 очков (12 шайб +19 голевых передач). Форвард имеет показатель полезности «плюс семь».

Отметим, что в матче против «Детройта» не принимал участия российский вратарь Антон Худобин.