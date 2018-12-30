В Ванкувере продолжаются матчи молодежного чемпионата мира. Хозяева, сборная Канады, встречалась с чехами и победила со счетом 5:1.

В этом матче получился результативный первый период, в котором было заброшено сразу четыре шайбы. На седьмой минуте отличился капитана канадцев Макс Комтуа. Чехи сравняли счет уже 37 секунд усилиями Махала. Вскоре сборная Канады уже снова вела с помощью голов Лисона и Лафренье. После перерыва забил Энтвистл, а точку в игре поставил Фрост, отличившись на экваторе 3-го периода.

Таким образом, канадская молодежная сборная одержала третью победу подряд на групповом этапе домашнего МЧМ. У Чехов – второе поражение. Ранее их обыграла со счетом 2:1 сборная России.

В следующем туре канадцы сыграют как раз с россиянами.