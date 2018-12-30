Россиянин Никита Кучеров продолжает не уходить со льда без набранных очков. На этот раз забил шайбу и сделал голевую передачу. А его «Тампа-Бей» одержала победу в матче «Монреалем» (6:5). Российскому нападающему удалось отличиться в большинстве во втором периоде.

Для Кучерова эта шайба стала 18-й в нынешнем сезоне. Тем самым он довел свою серию результативности до десяти матчей кряду. Такая серия у него второй сезон. Это серьезное достижение: в НХЛ только 14 хоккеистов достигали 10 и более шайб подряд на протяжении двух сезонов. Ранее это удавалось россиянину Евгению Малкину – в сезонах 2007/2008 и 2008/09.

В текущем сезон в активе Кучерова в 38 матчах уже 63 очка (18+45). Он единолично возглавляет гонку бомбардиров.

Всего в карьере Кучерова в НХЛ 395 очков в 403 матчах.