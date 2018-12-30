Четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева выразила мнение о завершении карьеры российским биатлонистом Антоном Шипулиным. По мнению Домрачевой –возможно, что Шипулин и поторопился.

«Знаю Антона с детства. Он очень сильный и талантливый спортсмен. Возможно, это поспешное решение, но у каждого — своё правильное время сказать, что на этом все»,— цитирует Домрачеву «Матч ТВ».

Напомним, что в одной из последней гонок карьеры Шипулин – в спринте «Рождественской гонке» Шипулин вместе с Екатериной Юрловой финишировал только на девятом месте. Заключительная гонка в карьере Шипулина – это будет пасьют в «Рождественской гонке».

Шипулин завершает карьеру будучи олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете. Также он становился бронзовым призером Олимпиады в Ванкувере в 2010 году и шестикратным чемпионом мира.