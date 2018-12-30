Джон Джонс побил Александра Густафссона и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой был остановлен в третьем раунде. После серии ударов от Джонса в голову Густафссона.

Теперь в карьере Джонса стало 24 победы при одном поражении. Густафссон потерпел пятое поражение в 19 боях.

А главным событием вечера стал бой между двумя бразильянками. Аманда Нуньес разбила Крис Сайборг. Девушки дрались сразу за два пояса. Нуньес проводила защиту титула в легчайшем весе, Сайборг защищал пояс в полулегком. Бой завершился уже на 51-й секунде первого раунда – техническим нокаутом.

В ходе UFC 223 состоялись еще другие бои. Майкл Кьеза разбил Карлоса Кондита, Кори Андерсен выиграл у Илира Латифи, а Александр Волкановским нокаутировал Чеда Мендеса.

В андеркарде российский боец смешанного стиля Петр Ян выиграл у бразильца Сильвы Де Андраде.