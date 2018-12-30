Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал об атакующем футболе. Экс-наставник красно-белых считает, что второй части сезона «Спартак» добьется успеха, если будет играть в атакующем ключе.

Чтобы поставить атакующий футбол, нужно несколько месяцев. Это очень зрелищный футбол, который я действительно люблю и смотреть, и сам пытался в него играть, при этом он еще долго ставится», — считает Романцев.

Российский специалист напомнил про игру в «стенку» и забегания игроков, которые его команда всегда использовали, преодолевая оборону соперника.

«Конечно, физподготовку никто не отменял, но соединить её с уровнем мастерства ребят, которые играют и в пас, и в «стенки» и забегания, про которые уже начали забывать. Всё же это очень грозное оружие, против него нет обороны. Думаю, если эта игра получится, мы добьёмся результата», — приводит слова Романцев пресс-служба «Спартака».

Напомним, что Романцев закончил тренировать «Спартак» в 2003 году. За время работы московском клубе Романцев 11 раз становился чемпионом России.