«Липерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ показывает просто космическую форму. У команды Ургена Клоппа первое место в таблице после 20 туров с отрывом от второго места в 10 очков и с разницей забитых и пропущенных мячей 48-8. Главный тренер «Манчестер Сили» Хосеп Гвардиола, чья команда занимает третье место, признался, что его подопечные пока не готовы на равных бороться с «Ливерпулем».

«Что тут скажешь, когда у «Ливерпуля» 9 матчей «на ноль» и много забитых мячей? Мы не можем в этим с ними тягаться», — сказал Гвардиола.

При этом испанец доволен первой часть сезона.

«Пока мы выступали хорошо. Набрали 44 очка в первой части сезона. Если набрать столько же во второй половине, то это в сумме дает 88 очков — чемпионские цифры. Ведь большинство команд, побеждавших в АПЛ в последние 20 лет, имели на конец сезона меньше очков. Мы очень достойно выступали», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Сегодня «Манчестер Сили» проведет заключительный матч в году – сыграет в гостях против «Саутгемптона». Начало игры в 17.15.