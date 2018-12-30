Форвард «Зенита» и сборной России отдал предпочтение Емельяненко, отвечая на вопрос новогоднего блица, который звучал так «Хабиб или Емельяненко?»

«Двоих уважаю как очень крутых спортсменов, но все-таки Федор — Последний Император!, — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Также Дзюба не решился сделать выбор между хоккеистами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Между интервьюерами Юрием Дудем и Владимиром Познером. Выбрал Ивлеева, сказав, что Ургант надоел со своими «Елками». А также отдал предпочтение Сергею Шнурова в противоборстве с Дмитрием Маликолвым. «Пусть будет Шнуров – он за «Зенит» болеет», — отметил Дзюба.

Напомним, что Артем Дзюба уверенно занял первое место в голосовании за лучшего игрока России 2018 года.