Три российские теннисистки дружно шагнули во второй круг на турнире в Шэньчжэне. Во встречах первого круга свои матчи выиграли Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина и Вера Звонарева.

Павлюченкова в двух сетах выиграла у румынки Ани Богдан (6:0, 6:1).

Родина справилась с Зариной Дияс из Казахстана – для этого россиянке потребовалось три сета (3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Ветеранка Звонарева в двух сетах переиграла Луксику Кумхум из Таиланда (6:3, 6:3).

Теперь на стадии 1/8 финала соперницей Павлюченковой станет либо россиянка Вероника Кудерметова, либо румынка Ирина-Камелия Бегу.

Родина будет противостоять победительнице встречи между американкой Элисон Риск и китаянкой Ван Цян.

Звонарева сразится с сильнейшей из пары Ивана Йорович (Сербия) — Каролин Гарсия (Франция).