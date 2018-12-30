В итальянском Тоблахе продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой состоятся коньковые гонки с раздельным стартом: мужчины пробегут 15 км, женщины – 10 км.

Первыми на старт выйдут женщины, их соревнования начнутся в 14:45 по московскому времени. Сборную России представят восемь спортсменок: Лидия Дуркина, Елена Соболева, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Анна Жеребятьева.

Старт мужской «разделки» запланирован на 16:45. Российскую команду представят Андрей Мельниченко, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Андрей Собакарев.

Напомним, вчера, 29 декабря, на «Тур де Ски» состоялись коньковые спринты, но российские лыжники не смогли побороться за медали.