В итальянском Тоблахе стартовала женская гонка коньковым стилем с раздельным стартом, которая проходит в рамках ежегодной многодневки «Тур де Ски».

Лыжницам предстоит преодолеть дистанцию длиной 10 километров, первой на старт выйдет итальянская спортсменка Илария Дебертолис. Сборную России представят восемь спортсменок: Лидия Дуркина, Елена Соболева, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Анна Жеребятьева.

Первой из россиянок на дистанции появится Дуркина — ей достался 6-й стартовый номер. Вслед за ней под 7-м номером гонку начнет Соболева, 10-й на дистанцию отправится Истомина.

Нечаевская начнет соревнования под 20-м номером, Седова — под 26-м. Белорукова выйдет на старт 38-й, Непряева и Жеребятьева — 58-й и 59-й соответственно.

Также сегодня, 30 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом, её начало запланировано на 16:45.