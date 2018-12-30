В итальянском Тоблахе началась мужская гонка коньковым стилем с раздельным стартом, которая проходит в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию длиной 15 километров, первым на старт выйдет австрийский спортсмен Доминик Бальдауф.

Российскую команду представят десять участников: Андрей Мельниченко, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Андрей Собакарев.

Первым из россиян на трассе появится Мельниченко — он будет стартовать под 18-м номером, сразу за ним — 19-м — в гонку уйдёт Бессмертных. Под 21-м номером на дистанции появится Белов, под 23-м — Устюгов. Вылегжанин будет стартовать 25-м, Ларьков — 29-м, Спицов — 32-м.

Большунов появится на дистанции 70-м, Ретивых и Собакарев — 72-м и 73-м соответственно.