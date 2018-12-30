Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков оценил игру в НХЛ экс-форварда СКА Ильи Ковальчука. По словам специалиста, то, что Ковальчук снова стал играть в НХЛ в 35 лет нужно оценивать как подвиг. «В НХЛ хоккей в последние годы стал гораздо быстрее».

Ковальчук недавно перенес инфекцию в лодыжке. Когда хоккеист вернулся в строй он сразу сделал дубль в ворота «Сан-Хосе». Набирал очки и в следующем матче. Но все равно, главный тренер «Лос-Анджелеса» Дежарден ставить Илью в третье-четвертое звено.

Быков считает, что переучивать Ковальчука бесполезно.

«У него бывают минусы в статистике. Но плюсов гораздо больше: это бросок, большинство, дух лидера… Его надо использовать правильно. Это игрок высокого уровня, интеллекта, образования, воспитания. Илья же в этой истории — молодец. Показывает терпение, работает дальше как командный игрок. Желаю ему решить все проблемы», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ на счету Ковальчука 17 (7 голов +10 передач) очков в 29 матчах.