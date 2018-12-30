Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил свое мнение относительно поведения чиновника Минпромторга Дениса Пака в эпизоде с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Панов недоумевает, почему Пак не дал отпор футболистам.

«Сейчас время такое интересное. Чуть задели и сразу бегут в милицию и пишут заявление. Убивают, грабят! Бред какой-то. Ну ты встань — дай отпор. Ну, получи в драке. А то сидишь, боишься, а потом рассказываешь: «Ой, меня избили». Ну так ты делай чего-то! Ты старше. Молодые парни, ну ничего страшного, чего теперь бояться их? По шее таким дать, для профилактики — полезно будет», — отметил Панов в интервью YouTube-каналу «The BESTолочи».

Эпизод с Паком, напомним, случился 8 октября. За эту ситуацию, а также за эпизод с участием водителя Виталия Соловчука, Мамаев и Кокорина находятся под стражей в СИЗО. Первоначально футболисты были помещены за решетку 11 октября на 2 месяца. Затем суд продлил срок ареста до 8 февраля 2019 года.

Панов играл за «Зенит» в период с 1996 по 2000 год, а затем вернулся в петербургский клуб в 2006-м.