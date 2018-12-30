Белорусский форвард Сергей Корниленко продолжит выступать за самарские «Крылья Советов». Начальник селекционного отдела самарского клуба Геннадий Голубин выразил намерение продлить контракт с экс-нападающим «Зенита».

«Это наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение. Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию, и было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в «Крыльях» после завершения игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться», — цитирует Голубина пресс-служба самарской команды.

Напомним, что Корниленко играет за самарский клуб с 2011 года. В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл 15 матчей и забил три гола. В «Зените» Корниленко оказался летом 2009-го года и покинул команду в 2010 году при Лучано Спаллетти. В составе петербуржцев Корниленко сыграл 11 матчей и забил один гол.