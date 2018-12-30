Президент России Владимир Путин, поздравляя главу ФИФА Джанни Инфантино с Рождеством и с наступающим Новым годом, поблагодарил его за помощь в организации чемпионата мира по футболу, который проходил в России минувшим летом.

«Российский лидер поблагодарил его за содействие, оказанное при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России – события, которое стало, как сказано в послании, «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире», — приводит президента России пресс-служба Кремля.

Чемпионат мира 2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах на 12 стадионах. В финале турнира встретились сборные Франции и Хорватии, победу праздновали французы. Обладателями бронзовых медалей стали бельгийцы.

Напомним, чемпионат мира—2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, обладателями серебряных медалей стали хорваты, а третье место заняла национальная команда Бельгии.