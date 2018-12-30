Российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала символическое стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» принимает нижнекамский «Нефтехимик».

Также перед матчем состоялась автограф-сессия фигуристки, вызвавшая ажиотаж среди болельщиков.

Отметим, что уроженка Ижевска по национальности является татаркой.

Напомним, что недавно Загитова выполнила сложный трюк с клюшкой и шайбой.

На прошедшем чемпионате России Загитова заняла пятое место. Фигуристка выступит в составе сборной России на чемпионате Европы в Минске в январе в 2019 году.