В итальянском Тоблахе продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски», в рамках которой прошла женская гонка коньковым стилем с раздельным стартом. Победу одержала российская лыжница Наталья Непряева.

Непряева быстрее всех преодолела дистанцию длиной 10 километров и опередила ближайшую преследовательницу — норвежку Ингвильд Флюгстад Остберг всего на 0,3 секунды. Время, показанное Непряевой на дистанции, составило 23:19,9.

На третьем месте расположилась ещё одна представительница российской команды — Анастасия Седова. Седова уступила лидеру почти 11 секунд, однако смогла опередить свою преследовательницу — финскую лыжницу Кристу Пармакоски на 7 секунд.

Юлия Белорукова заняла седьмое место, Мария Истомина стала двенадцатой.