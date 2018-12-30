Союз конькобежцев России опубликовал состав национальной команды по шорт-треку на предстоящий чемпионат Европы. Участники команды были определены по итогам чемпионата России в многоборье, который прошёл в Коломне.

В состав мужской сборной России вошли пять шорт-трекистов: Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов и Константин Ивлев.

Женскую команду также представят пять спортсменок: Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова и Эмина Малагич.

Напомним, на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в Дрездене, Елистратов стал обладателем трёх серебряных медалей. Спортсмен стал вторым на дистанциях 1000 м и 1500 м, а также завоевал медаль в составе эстафетной команды. Кроме того, Елистратов выиграл бронзовую награду в многоборье.

Софья Просвирнова стала обладательницей золотой медали в эстафете, а также выиграла бронзовые медали на дистанции 500 м и в многоборье.