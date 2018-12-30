Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в гонке на «Тур де Ски». Непряева стала лучшей на дистанции 10 км коньковым стилем с раздельным стартом.

После завершения гонки Непряева призналась, что её переполняют эмоции, так как одержанная победа стала для неё первой. Спортсменка сообщила, что постарается как можно дольше сохранить свою позицию.

Напомним, Непряева быстрее всех преодолела дистанцию и опередила ближайшую преследовательницу — норвежку Ингвильд Флюгстад Остберг всего на 0,3 секунды. Время, показанное Непряевой на дистанции, составило 23:19,9.

На третьем месте расположилась ещё одна представительница российской команды — Анастасия Седова.