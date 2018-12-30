Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от победы Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски».

Как сообщает РИА Новости, Вяльбе не смогла сдержать слёз после того, как россиянка финишировала с лучшим временем. «Я так обрадовалась, аж слезы от счастья!», — сказала Вяльбе и назвала гонку фантастической. Она отметила, что победа даст Непряевой эмоциональный подъём, который поможет ей в дальнейших гонках.

Напомним, Непряева быстрее всех преодолела дистанцию и опередила ближайшую преследовательницу — норвежку Ингвильд Флюгстад Остберг всего на 0,3 секунды. Время, показанное Непряевой на дистанции, составило 23:19,9.

На третьем месте расположилась ещё одна представительница российской команды — Анастасия Седова.