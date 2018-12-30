Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как её супруг — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — относится к её деятельности.

На данный момент Навка является продюсером ледовых шоу, в которых исполняет главные роли. Фигуристка призналась, что муж спокойно относится к особенностям данной профессии. По словам экс-спортсменки, Песков всегда может дать совет, если это необходимо. Также Навка рассказала, что супруг гордится её достижениями и всегда переживает за то, насколько успешными получатся проекты.

Напомним, ранее сообщалось, что Навка представила зрителям новое ледовое шоу по мотивам сказки «Аленький цветочек». Премьера постановки состоялась 27 декабря. Экс-фигуристка рассказала, что в последние ночи перед премьерой весь коллектив не спал. «Все ребята очень уставшие, но такие счастливые», — поделилась Навка.