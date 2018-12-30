Российская лыжница Наталья Непряева стала лидером общего зачёта многодневки «Тур де Ски», в рамках которой прошли две гонки коньковым стилем — спринтерская и дистанционная.

По итогам двух гонок Непряева располагается на первом месте общего зачета. Напомним, в спринте россиянка заняла восьмое место, а сегодня, 30 декабря, стала лучшей в гонке на 10 км с раздельным стартом. Также в числе призёров «разделки» оказалась Анастасия Седова, занявшая третье место.

Второе место тотала занимает американка Джессика Диггинс, третьей идёт норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.

Россиянка Юлия Белорукова располагается на четвёртой строчке, Анастасия Седова — на седьмой.