Футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в рамках двадцатого тура английской Премьер-Лиги и завершилась победой гостей с минимальным счётом 0:1.

Первый тайм встречи получился небогатым на события: командам не удалось отметиться результативными действиями. На 10-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Открыть счёт удалось лишь после того, как команды вернулись с перерыва. На 51-й минуте мяч в ворота голкипера «Кристал Пэлас» Винсенте Гуаиты отправил Н’Голо Канте. В роли ассистента выступил бразильский защитник Давид Луис.

После 20 туров «Челси» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 43 очка. «Кристал Пэлас» с 19 очками идёт на четырнадцатом месте.