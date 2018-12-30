Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итоги выступления женской команды на стартовых этапах Кубка мира.

Хованцев отметил, что команда занимает третье место в Кубке наций и сможет до конца сезона продолжать борьбу за топ-3. Специалист уверен, что в сборной России есть спортсменки, способные достойно сражаться на этапах Кубка мира.

Тренер обратил внимание на таких биатлонисток, как Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Наталья Гербулова и Лариса Куклина. Напомним Куклина попала в состав сборной России на январские этапы Кубка мира после отборочных выступлений на «Ижевской винтовке», Гербулова выступит на Кубке IBU.

Также Хованцев подчеркнул, что поспать в команду хочет Светлана Миронова. Специалист предположил, что у спортсменки появится возможность выступить на Кубке мира после четвёртого этапа, который пройдёт в Оберхофе.