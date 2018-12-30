Союз биатлонистов России опубликовал состав команды на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

В составе мужской сборной на Кубок мира отправятся шесть спортсменов: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Семён Сучилов, Максим Цветков и Дмитрий Малышко. Малышко был включён в состав команды по решению тренерского штаба.

Женскую команду будут представлять семь спортсменок: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова и Валерия Васнецова. Васнецова, как и Малышко, была приглашена по решению тренеров.

На Кубке IBU за мужскую команду выступят Антон Бабиков, Сергей Корастылев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Василий Томшин, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов.

Женскую сборную России представят Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко и Тамара Воронина.