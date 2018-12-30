Российский лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после травмы руки, стал победителем коньковой гонки с раздельным стартом на 15 километров. Соревнования проходили в итальянском Тоблахе в рамках многодневки «Тур де Ски».

Устюгов показал лучшее время на дистанции и закончил гонку с результатом 30:34,1. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, уступивший лидеру больше 12 секунд. Третьим финишировал ещё один представитель российской команды — Александр Большунов.

Андрей Мельниченко расположился на четвёртом месте, Денис Спицов стал шестым.

Напомним, также сегодня, 30 декабря, состоялась аналогичная гонка на 10 км у женщин. Победу одержала россиянка Наталья Непряева, Анастасия Седова стала третьей.