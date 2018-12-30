Московский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70», показал исполнение двух четверных прыжков — лутца и тулупа.

Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал у себя в «Инстаграм»-сториз видео, на котором Самсонов исполняет каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера.

Видео с исполнением четверного тулупа появилось в «Инстаграме» Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне Самсонов одержал победу на первом этапе Кубка России, выступив в категории кандидатов в мастера спорта. Также спортсмен стал лучшим на втором этапе турнира и одержал победу на Открытом первенстве Москвы.

В прошлом сезоне фигурист стал победителем первенства России и выиграл на Спартакиаде спортивных школ.