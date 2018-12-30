Футбольный клуб «Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. На официальном сайте сине-бело-голубых появился видеоролик, на котором игроки обратились к поклонникам команды с праздничными пожеланиями.

Защитник Игорь Смольников пожелал всем болельщикам крепкого здоровья и исполнения желаний. Леандро Паредес выразил надежду, что 2019-й год получится самым лучшим во всех отношениях.

Также игроки понадеялись, что наступающий год принесёт «Зениту» победу в чемпионате России.

Напомним, подопечные Сергея Семака ушли на зимний перерыв в статусе лидеров чемпионата, занимая первую строчку турнирной таблицы. На данный момент игроки находятся в отпуске, который продлится до середины января, после чего команда отправится на тренировочный сбор.

После зимнего перерыва сине-бело-голубым предстоит играть в стадии плей-офф Лиги Европы, соперником станет турецкий «Фенербахче».