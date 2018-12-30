Российский лыжник Александр Большунов возглавил общий зачёт многодневки «Тур де Ски», в рамках которой состоялись две коньковые гонки — спринтерская и дистанционная.

По итогам двух гонок Большунов идёт на первой строчке общего зачёта. Напомним, в спринте он не смог побороться за медали и стал шестым, а в «разделке» на 15 километров финишировал третьим.

На втором месте тотала располагается ещё один россиянин Сергей Устюгов, одержавший победу в гонке с раздельным стартом.

На третьей строчке общего зачёта находится норвежец Йоханнес Клэбо. Россиянин Андрей Мельниченко идёт восьмым, Денис Спицов — одиннадцатым.

Напомним, в женском тотале лидирует россиянка Наталья Непряева, одержавшая победу в дистанционной гонке на 10 км.