Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги отборочных стартов перед январскими этапами Кубка мира.

Тренер обратил внимание на то, что в мужской сборной России три спортсмена выполнили условия отбора на декабрьских этапах Кубка мира. Таким образом, в команду сразу попали Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Также Хованцев сообщил, что на отборочных соревнованиях в Ижевске сильнейшим стал Максим Цветков, а Семён Сучилов стал вторым по очкам.

Дмитрий Малышко был включен в состав команды тренерским решением, так как не выступил в Ижевске из-за болезни. «Нельзя добивать спортсмена, поэтому дали ему отдохнуть», — объяснил Хованцев.

Кроме того, специалист добавил, что на Кубке IBU планируется «обкатывать» спортсменов, которые смогут проявить себя на следующей Олимпиаде. Тренерский штаб намерен омолодить команду, чтобы подойти к Олимпийским играм с хорошим резервом.