Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге.

Карлсен не проиграл ни одной партии и по результатам 21-го тура набрал 17 очков. На втором месте расположился польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда, в активе которого 16,5 очков. Третьим стал американец Хикару Накамура с 14,5 очками.

Лучше всех из россиян выступил Пётр Свидлер, занявший пятое место и набравший 14 очков.

Для Карлсена эта победа стала четвертой в карьере на чемпионатах мира по блицу — до этого он побеждал в 2009, 2014 и 2017 годах. Повторить достижение норвежца пока не удалось ни одному спортсмену.

Напомним, в женском турнире чемпионат мира по блицу выиграла россиянка Екатерина Лагно. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка.