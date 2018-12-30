Молодёжная сборная России по хоккею встретится со сверстниками из Швейцарии в третьем матче групповой стадии чемпионата мира. Игра будет проходить в ночь с 30 на 31 декабря и начнётся в 4:00 по московскому времени.

Сборная России представляет группу А и идёт в ней на втором месте, имея 6 очков после двух игр. На первой строчке располагаются канадцы с 9 очками, однако команда уже провела на одну встречу больше.

В предыдущем матче российские хоккеисты обыграли соперников их Чехии, матч закончился со счётом 2:1. В первом поединке группового этапа россияне встречались со сборной Дании и одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Швейцарцы идут на третьем месте турнирной таблицы.После трёх матчей сборная имеет 4 очка: команда одержала одну победу, а также допустила два поражения — в основное время и в овертайме.