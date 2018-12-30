Нападающий футбольного клуба «Саутгемптон» Маноло Габбьядини попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Как сообщает издание The Mirror, сумма возможного трансфера составит порядка 5 миллионов фунтов. Также отмечается, что главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль согласен отпустить Габбьядини из команды уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Габбьядини принял участие в двенадцати матчах и отметился одним забитым голом. 27-летний форвард присоединился к составу «Саутгемптона» в 2017 году. До этого он выступал в Серии А и защищал цвета «Атланты», «Болоньи», «Сампдории» и «Наполи». С 2012 года Габбьядини входит в состав национальной сборной Италии.