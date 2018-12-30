Российский лыжник Сергей Устюгов отказался общаться с журналистами после победы в дистанционной гонке на «Тур де Ски». Как сообщил представитель сборной России Максим Волков, спортсмен не хочет давать комментарии вплоть до чемпионата мира, который будет проходить в Зеефельде.

В команде остались недовольны таким решением Устюгова, так как болельщики проявляют интерес к происходящему в сборной. «Люди хотят знать, что происходит», — отметил Волков.

Сам Устюгов заявил, что не любит общаться с журналистами и считает, что это не входит в его обязанности. «Это не мое дело. Мое дело – спорт», — объяснил спортсмен.

Повлиять на решение спортсмена попытаются президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и тренер сборной Маркус Крамер. «Его позиция должна измениться», – отметил Крамер.

Напомним, сегодня, 30 декабря, Устюгов одержал победу в коньковой гонке на 15 км с раздельного старта и поднялся на вторую строчку общего зачёта «Тур де Ски».