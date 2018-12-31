В Канаде стартовал хоккейный матч между молодёжными сборными России и Швейцарии. Игра проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена», для российской команды это третий матч групповой стадии.

Обе команды представляют группу А. Россия идёт на втором месте, имея 6 очков после двух проведённых игр. На первой строчке располагаются канадцы с 9 очками, однако команда уже провела на одну встречу больше.

В предыдущем матче российским хоккеистам удалось обыграть соперников их Чехии, матч закончился со счётом 2:1. В первом поединке группового этапа россияне встречались со сборной Дании и одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Швейцарцы располагаются на третьем месте турнирной таблицы. После трёх матчей сборная имеет 4 очка: команда одержала одну победу, а также допустила два поражения — в основное время и в овертайме.