Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака рассказал, почему у него не сложилась карьера в испанском клубе.

Футболист объяснил, что при переходе в мадридскую команду был уверен, что всё сложится успешно. Однако сначала у игрока возникли проблемы с травмами, а затем — с главным тренером Жозе Моуринью. Кака сообщил, что на протяжении трёх лет пытался убедить тренера дать ему шанс, однако португальский специалист так и не сделал этого. «Он решил по-своему, и я не смог повлиять на него», — пояснил Кака.

Футболист добавил, что на данный момент между ним и Моуринью нет никаких недопониманий. Кака рассказал, что виделся с тренером во время коммерческого мероприятия в Манчестере и общался с ним в течение двух часов. Бразилец назвал Моуринью очень умным и эрудированным человеком.