Нападающий футбольного клуба «Ростов» Видар Кьяртанссон рассказал о том, как совмещал начало спортивной карьеры с работой плотником.

Исландский форвард сообщил, что сейчас футболисты в его родной стране могут не совмещать спорт с работой, однако у самого Кьяртанссона в молодости не было такой возможности. Игрок подрабатывал, подстригая траву, а в возрасте 16-17 лет даже работал плотником. Нападающий признался, что это было достаточно тяжело, так как с семи часов утра до пяти вечера он находился на стройке и лишь после этого шёл на тренировку. «Получал я за это где-то тысячу евро», — сказал Кьяртанссон.

Напомним, Кьяртанссон присоединился к составу «Ростова» в 2018 году. В текущем сезоне футболист принял участие в одиннадцати встречах и отметился двумя забитыми голами.