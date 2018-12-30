Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Иван Муранов получил повреждение во время тренировки перед игрой со Швейцарией. Матч будет проходить в рамках молодёжного чемпионата мира и начнётся 31 декабря в 4:00 по московскому времени.

Во время тренировки в руку хоккеиста попала шайба, после чего игрок не смог продолжить занятие и покинул лёд, а затем отправился к медикам. Об участии Муранова в предстоящем матче пока ничего не известно.

Сборная России представляет группу А и идёт в ней на втором месте, имея 6 очков после двух игр. В предыдущем матче российские хоккеисты обыграли соперников их Чехии, матч закончился со счётом 2:1. В первом поединке группового этапа россияне встречались со сборной Дании и одержали разгромную победу со счётом 4:0.