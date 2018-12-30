«Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Борнмут» в матче двадцатого тура английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Игрокам «Манчестера» удалось открыть счёт уже на 5-й минуте встречи: Поль Погба с передачи Маркуса Рашфорда отправил мяч в сетку ворот соперника. К 33-й минуте Погба оформил дубль, удвоив преимущество своей команды.

На последней минуте первого тайма Рашфорд довёл счёт до разгромного, забив третий гол. Однако гостям удалось отыграть один мяч ещё до ухода на перерыв: на второй добавленной минуте Натан Аке сократил отставание «Борнмута».

Во втором тайме Ромелу Лукаку вновь сделал преимущество своей команды разгромным и отправил в ворота «Борнмута» четвёртый мяч.

После 20 туров АПЛ «Манчестер» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы, «Борнмут» — на 12-й.