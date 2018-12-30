Россия не успеет передать ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до окончания установленного срока. В качестве дедлайна была определена дата 31 декабря, однако журналист Дэн Роан сообщил, что передача данных к этому времени не состоится.

Стоит отметить, что предоставление доступа к данным Московской лаборатории было одним из обязательных условий по восстановлению РУСАДА. В случае невыполнения данного требования РУСАДА должно снова лишиться лицензии.

Напомним, в четверг, 27 декабря, руководитель РУСАДА Юрий Ганус направил Владимиру Путину письмо с просьбой защитить будущее российского спорта. В письме специалист написал, что на базе данных московской лаборатории проводятся непрерывные спекуляции, которые мешают отечественному спорту. Он отметил, что страна должна быть заинтересована в том, чтобы решить проблемы, возникшие в прошлом.