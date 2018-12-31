Молодёжная сборная России по хоккею сыграла третий матч на чемпионате мира своей возрастной категории. Подопечные Валерия Брагина одержали победу со счётом 7:4.

После десяти минут встречи Россия проигрывала в две шайбы: отличились Марко Леман и Валентин Нуссбаумер. Одну шайбу отыграл Кирилл Марченко, которому ассистировали Василий Подколзин и Александр Алексеев, но во втором периоде Марко Леман оформил дубль.

Менее чем через минуту россияне ответили снова: забили Дмитрий Саморуков и Григорий Денисенко, а в третьем периоде забросили Кирилл Слепец и Александр Алексеев. Швейцария вновь ответила шайбой Янника Брюшвайлера, но Павел Шэн и Виталий Кравцов забили шестой и седьмой голы своей команды.

В новогоднюю ночь Россия сыграет со сверстниками из Канады.