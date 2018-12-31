Представители Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS) прокомментировали отказ россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой до старта чемпионата мира.

По словам координатора по работе с медиа Дорис Каллен, такого происходить не должно, и FIS этого не допустит. В комментарии Nettavisen она заявила что FIS выяснит причины подобного решения.

Напомним, 30 декабря Устюгов выиграл коньковую гонку на 15 километров этапа «Тур де Ски». Он дал флэш-интервью после финиша, но отказался общаться с журналистами в микст-зоне. Повлиять на решение спортсмена попытаются президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и тренер сборной Маркус Крамер.

В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует Александр Большунов.