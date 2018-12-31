Российская теннисистка Дарья Касаткина на турнире в Брисбене уступила Кимберли Биррелл — австралийке, которая занимает 283-е место в рейтинге WTA.

Биррелл получила от организаторов «уайлд-кард», чтобы иметь возможность выступить на домашнем корте, и обыграла посеянную под седьмым номером Касаткину со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). На это спортсменке из Австралии потребовалось чуть больше трёх часов.

На счету Касаткиной — 5 из 12 брейк-пойнтов, 8 подач навылет и 10 двойных ошибок. Её соперница совершила 7 двойных ошибок, 2 эйса и взяла 5 брейков.

Второй матч определит четвертьфиналистку турнира — Бирелл сыграет с Лесей Цуренко из Украины, которая в первом круге разгромила представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску.