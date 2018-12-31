Союз биатлонистов России (СБР) на официальном сайте опубликовал новогоднее поздравление.

В обращении говорится, что 2019 год должен стать годом новых надежд и годом объединения — только общими усилиями получится вернуть российский биатлон на лидирующие мировые позиции, раскрыв его огромный потенциал. По мнению СБР, для этого есть всё необходимое.

СБР пожелал удачи, спортивной дерзости и уверенности в собственных силах. «Пусть каждый из вас одержит победу над собой и это станет залогом наших будущих побед», — такими словами заканчивается поздравление.

Следующий этап Кубка мира по биатлону будет проходить в немецком Оберхофе с 10 по 13 января. Состав сборной России уже известен.