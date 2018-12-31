Форвард молодёжной сборной России Виталий Кравцов забил гол в ворота Швейцарии в матче молодёжного чемпионата мира и отпраздновал взятие ворот жестом Артёма Дзюбы.

В комментарии Sport24 Кравцов заявил, что Дзюба украл жест у него, а он сегодня показал футболисту, как исполнять его правильно. «Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест», — рассказал хоккеист. По мнению Кравцова, «отдавать честь» нужно на льду, а не на футбольном поле.

Напомним, Артём Дзюба стал «отдавать честь» тренеру сборной России Станиславу Черчесову на чемпионате мира. С тех пор воинское приветствие стало фирменным — нападающий празднует так и голы за «Зенит».

На молодёжном чемпионате мира по хоккею сборная России переиграла Швейцарию со счётом 7:4.