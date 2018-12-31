Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как различает братьев Миранчуков.

В комментарии «Матч ТВ» Сёмин заявил, что путает Алексея и Антона до сих пор, отличая их по бутсам. Ему сложно запомнить футболистов в лицо, и он больше следи за ними по их действиям. У одного из братьев рабочей является правая нога, у другого — левая, но выглядят они одинаково.

Сёмин не может выделить среди братьев лидера — на его взгляд, ситуацию можно назвать равной, а на поле они относятся друг к другу уважительно.

Напомним, «Локомотив» выиграл чемпионат России 2016/17, а в данный момент занимает пятое место. На зимний перерыв подопечные Юрия Сёмина ушли на перерыв с отставанием в шесть очков от лидирующего «Зенита».