Тренер дистанционной сорной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о соперничестве своих подопечных со сборной России.

В комментарии TV2 Носсум заявил, что опасается русского самого начала сезона — с тех пор, как сборная России начала побеждать летом на лыжероллерных соревнованиях. Носсум заключил, что именно россияне являются главными соперниками норвежцев на текущем розыгрыше «Тур де Ски».

Напомним, Александр Большунов лидирует в общем зачёте многодневки, а Сергей Устюгов идёт вторым. На третьей строчке располагается норвежец Йоханнес Клэбо. Клэбо выиграл на «Туре» первую гонку, Устюгов — вторую. В женском общем зачёте лидерство также принадлежит России — лидером после первой победы в карьере стала Наталья Непряева.